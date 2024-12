Xmas Lazio, Zaccagni: "C'è tanta rabbia, dobbiamo ripartire"

Nonostante il risultato schiacciante della partita di ieri, che ha visto la Lazio subire una pesante sconfitta con un 6-0 inflitto dall’Inter all’Olimpico, Mattia Zaccagni ha scelto di intervenire durante la cena di Natale della squadra, un appuntamento ormai tradizionale che ogni anno riunisce giocatori, staff e tifosi per festeggiare insieme e fare il punto sulla stagione. Il momento era senza dubbio delicato, data la portata del risultato, ma Zaccagni ha voluto affrontare la situazione con maturità e determinazione, esprimendo parole di analisi e fiducia per il futuro. Il match di ieri ha visto la Lazio soffrire molto contro una delle squadre più forti della Serie A, con un punteggio che ha lasciato un segno profondo tanto nella squadra quanto nei tifosi. Una sconfitta che, purtroppo, ha fatto emergere alcune difficoltà e lacune nel gioco dei biancocelesti, ma Zaccagni, come sempre, ha mostrato un atteggiamento positivo, cercando di trasformare il momento negativo in uno stimolo per migliorare. Il capitano biancocelste, con la consapevolezza che, nel calcio, i risultati non sempre riflettono il valore di una squadra, ha rilasciato le sue dichiarazioni.

Sulla partita di ieri

"Abbiamo tanta rabbia dentro, oggi ne abbiamo parlato negli spogliatoi e dobbiamo lasciare alle spalle quanto è successo. Ieri abbiamo parlato poco, perché dopo una partita è meglio non parlare subito, quando le emozioni sono ancora forti. Stamattina, invece, abbiamo analizzato gli errori e continueremo a farlo, ma ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita. Il calcio è fatto di episodi, e quando ti vanno tutti contro, i risultati sono questi. Dopo il rigore subito, siamo stati un po’ disuniti, ma per 35 minuti abbiamo giocato a un livello molto alto contro una grande squadra.”

“Penso che la responsabilità non sia tanto dell’allenatore, quanto nostra. Siamo noi a scendere in campo, e non c’è chi sbaglia di più o di meno. Dobbiamo restare uniti. Quando le cose vanno bene, è facile. Adesso è il momento di vedere se siamo pronti a ripartire dopo un passo falso.”

Sui tifosi biancocelesti