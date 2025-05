Conferenza Tudor: "Domani non è una finale. Sul mio addio alla Lazio…"

Il tecnico bianconero, Igor Tudor, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus.

Ho visto una bella settimana con più consapevolezza e fiducia nei mesi, c'era tanta voglia di fare bene, siamo preparati tutti al meglio per la partita di domani

Dusan ha fatto tutta la settimana con noi, sta bene. Altri no, a parte Gatti che ha fatto una parte piccola di allenamento e lo portiamo in panchina poi vediamo.

Non si può paragonare nessuna situazione. quando si parla di lavori c'è sempre un lavoro da fare che è quello di allenatore facendolo al massimo. Le difficoltà sono ovunque e diverse. Allenare una squadra di Serie B o il Real Madrid dal mio punto di vista come problematiche è simile perché ci sono sempre dei problemi. Qua ci siamo trovati con grandi problematiche di giocatori fuori, però vanno accettate le difficoltà come sempre è stato fatto. Tirando fuori la qualità da quelli che ci sono. Ho visto una squadra vogliosa di prendere quello che vogliamo.