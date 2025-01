MOVIOLA - Gara tranquilla per Brooks: gestione a tratti poco attenta

L'ultima sfida del girone unico di Europa League si conclude con una sconfitta della Lazio, che perde in casa del Braga per 1-0. A dirigire il match è stato il signor John Brooks (ENG), coadiuvato dagli assistenti Simon Bennett (ENG) e Daniel Robathan (ENG). A completare la squadra arbitrale Thomas Bramall (ENG) come IV ufficiale mentre Stuart Attwell (ENG) e Pol van Boekel (NED) sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.

Il primo tempo

La prima frazione di gara è stata piuttosto tranquilla per il fischietto inglese. Nessun episodio particolare da segnalare, con l'arbitro che ha scelto di far correre abbastanza il gioco.

Depositphotos

Il secondo tempo

Anche nei secondi 45' il fischietto inglese non ha avuto molti problemi, ma a differenza del primo tempo ha scelto di fischiare di più, commettendo anche qualche errore di disattenzione. L'unico giallo estratto, è stato quello per il difensore biancoceleste Mario Gila, che ha commesso un fallo tattico che gli è costato giustamente l'ammonizione.