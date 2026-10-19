Conferenza Vicario: "Abbiamo giocato sotto livello. Mancanza di carattere? Non punto il dito"

Guglielmo Vicario è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro Juventus-Lazio, terminato 0-3 per i biancocelesti.

Cos'è accaduto? Non è attribuibile all'Europa, il nostro calendario sarà questo fino alla fine di gennaio, speriamo anche fino a fine maggio, quindi bisogna mettersi nell'ordine delle idee che la stagione è questa. Non esistono alibi di nessun tipo, non siamo nelle condizioni di poter andare a chiedere nulla. Oggi abbiamo giocato sotto livello, bisogna farsi un'analisi di coscienza propria e di squadra e dimenticare la serata di questa sera il più presto possibile e andare a preparare la sfida di giovedì. Il clima è di una squadra che sa di non aver giocato al suo livello. C'era poco da dire, c'è da analizzare certe cose, dimenticarne tante altre.

Mancanza di carattere? Non ci sono da andare a cercare mancanze, bisogna trovare soluzioni per vincere le partite. Io non punterò mai il dito contro nessuno, non c'è da fare scarica barile. Bisogna stare uniti, non possiamo permetterci di giocare sottolivello alla Juventus, bisogna avere la lucidità di metter via quel che di brutto è stato fatto questa sera e preparare il prossimo impegno contro il Rennes.