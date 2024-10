La Roma perde 5-1 con la Fiorentina: arriva la reazione di Caicedo

La Roma perde per 5-1 contro la Fiorentina



La Roma perde la sua seconda partita consecutiva in campionato e questa volta lo fa senza storia: la Fiorentina rifila cinque gol ai giallorossi. Continua il momento negativo per la Roma che momentaneamente occupa l’undicesimo posto in classifica, i viola invece dopo un inizio difficile hanno trovato la via giusta con Palladino. Intanto è arrivata la reazione di Felipe Caicedo alla sconfitta umiliante della Roma.

