Il Bodø si prepara all'Europa League: vittoria netta in campionato

Champions, Europa e Conference sono alle battute conclusive: sono otto le squadre che si contenderanno i rispettivi trofei e la Lazio è tra queste, attesa dal doppio impegno contro il Bodø Glimt. I norvegesi potranno avere dalla loro un maggior riposo visto che hanno ripreso il campionato da poco ed in più non giocheranno nel week-end tra l'andata ed il ritorno dei quarti di finale di UEL. Il Bodø Glimt però si affaccia alla sfida con la Lazio forte di un risultato schiacciante maturato quest'oggi in Eliteserien.

Bodø Glimt - Hamarkameratene: 3-0

I gialloneri si guadagnano fin da subito la testa del proprio campionato salendo a bottino pieno con 6 punti in due partite. Quest'oggi la “Den Gule Horde” (l'orda gialla, così viene anche chiamato il Bodø Glimt) ha sconfitto per 3-0 l'Hamarkameratene in Eliteserien, il campionato norvegese. Una vittoria schiacciante confermata anche dalle statistiche con il 77% di possesso palla, 24 tiri di cui 8 in porta ed il 91% di precisione passaggi. Per la squadra norvegese è la prima volta ai Quarti di Finale di Europa League e respirano l'aria di impresa, motivo per cui anche il pubblico vorrà fare la differenza giovedì ospitando la Lazio.

Tutto esaurito per la sfida di giovedì

L'Aspmyra Stadion giovedì sarà tutto esaurito con 8.800 biglietti staccati. Ricordiamo che la trasferta per i tifosi biancocelesti è stata vietata dalla UEFA, motivo per cui la società norvegese ha messo in vendita per i propri supporters anche i tagliandi del settore ospiti con lo stadio che diventerà così tutto a tinte gialle.