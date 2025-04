Lucas Leiva selezionato per il Fifa Players Executive Programme: ecco che cos'è

La carriera all'interno del rettangolo di gioco rappresenta solo una piccola parte della vita di un calciatore professionista, chiamato una volta annunciato il ritiro ad intraprendere nuovi percorsi il più delle volte legati al mondo del calcio. Motivo per cui la FIFA ha deciso di inaugurare uno specifico programma per preparare alcuni ex calciatori ad entrare nell'industria del football.

Leiva selezionato per il Fifa Players Executive Programme

L'ex centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, è stato selezionato per partecipare al “Fifa Players Executive Programme”, come annunciato da lui stesso sul proprio profilo Instagram. Questo il suo commento:

Sono onorato di annunciare che sono stato selezionato per partecipare al programma esecutivo FIFA Player.

Questa è una grande opportunità per creare connessioni importanti e imparare molto sull'industria del calcio.

Spero di poter contribuire ai miei colleghi condividendo esperienze che ho acquisito soprattutto quando giocavo.

Grazie a @fifa, @ornella.bellia e a tutti i membri del consiglio.

Il post su Instagram

Nella pagina successiva per scoprire in cosa consiste il Fifa Players Executive Programme