CHAMPIONS LEAGUE | Lazio-Bayern Monaco, la lista dei calciatori biancocelesti convocati | FOTO

L'attesa sta per finire. Questa sera, dopo due mesi di attesa, ovvero dalla chiusura della fase a gironi, la Lazio tornerà a giocare in Champions League. Allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà l'andata degli Ottavi di Finale, con i biancocelesti che alle ore ventuno affronteranno il Bayern Monaco. Le due squadre arrivano da due risultati completamente diversi in campionato: la squadra di Maurizio Sarri è reduce dal successo per tre a uno in casa del Cagliari, mentre quella di Thomas Tuchel viene dalla pesante sconfitta per tre a zero contro il Bayer Leverkusen, scontro diretto per il primo posto in Bundesliga.

Quest'oggi si giocherà il match d'andata, mentre la sfida di ritorno è in programma il prossimo cinque marzo, sempre alle ore ventuno, ma in Germania, più precisamente all'Allianz Arena. In vista della gara dell'Olimpico, l'allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei venti calciatori convocati per la prima sfida contro il Bayern Monaco. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Magro, Provedel, Sepe;

DIFENSORI: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Romagnoli;

CENTROCAMPISTI: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Vecino;

ATTACCANTI: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro.