Coppa Italia | Milan-Lecce: i rossoneri affronteranno la Lazio agli ottavi

Questa sera, alle 21:00, è andato in scena il match Milan-Lecce valevole gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Allegri ha portato a termine una buona prestazione, grazie alla quale è riuscita ad agguantare gli ottavi di finale, dove sfiderà i giocatori del mister Maurizio Sarri, pronti ad iniziare anche questa avventura.

Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images via Onefootball

Le formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3): Fruchtl; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Kaba, Berisha, Helgason; N'Dri, Camarda, Tete Morente.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez.

La partita

Durante il primo tempo, il Milan ha avuto tante occasioni nitide, soprattutto dopo che il Lecce è rimasto in 10 uomini - dall’18’ - per l’espulsione di Siebert. Poco dopo, infatti, è arrivato il primo gol della partita, firmato da Gimenez.

Il secondo tempo è iniziato come il primo: la squadra rossonera, infatti, ha attaccato svariate volte la metà campo avversaria, arrivando a segnare altri due gol grazie a Nkunku, al 51' e anche a Pulisic, al 63'.