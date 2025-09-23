Coppa Italia | Milan-Lecce: i rossoneri affronteranno la Lazio agli ottavi
E' appena terminata l'ultima partita - di oggi - di Coppa Italia, che ha visto come protagoniste Milan e Lecce: il riassunto.
Questa sera, alle 21:00, è andato in scena il match Milan-Lecce valevole gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Allegri ha portato a termine una buona prestazione, grazie alla quale è riuscita ad agguantare gli ottavi di finale, dove sfiderà i giocatori del mister Maurizio Sarri, pronti ad iniziare anche questa avventura.
Le formazioni ufficiali
Lecce (4-3-3): Fruchtl; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Kaba, Berisha, Helgason; N'Dri, Camarda, Tete Morente.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez.
La partita
Durante il primo tempo, il Milan ha avuto tante occasioni nitide, soprattutto dopo che il Lecce è rimasto in 10 uomini - dall’18’ - per l’espulsione di Siebert. Poco dopo, infatti, è arrivato il primo gol della partita, firmato da Gimenez.
Il secondo tempo è iniziato come il primo: la squadra rossonera, infatti, ha attaccato svariate volte la metà campo avversaria, arrivando a segnare altri due gol grazie a Nkunku, al 51' e anche a Pulisic, al 63'.