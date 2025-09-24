Scontri a Nizza, tensione alta con i tifosi della Roma: cori pro Lazio

Scontri a Nizza: ultras francesi contro tifosi giallorossi

Intorno alle 22.30 si sarebbero verificati scontri a Nizza, precisamente a Piazza Massena, tra gli ultras del Nizza e i tifosi della Roma. L’intervento immediato della Polizia avrebbe portato all’utilizzo di spray urticanti contro la folla, con alcune persone fermate e identificate.

La provocazione dei francesi e i legami tra tifoserie

Verso le 23.15 i sostenitori del Nizza avrebbero continuato a provocare i tifosi giallorossi con cori come: “A Roma solo la Lazio”. Questo episodio sarebbe legato al gemellaggio tra Nizza e Inter, storicamente collegata alla Lazio. La situazione, pur essendo al momento sotto controllo, manterrà alta la tensione per tutta la notte.