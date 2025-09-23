Women's cup, Rossettini (All. Roma): "Non volevamo essere da meno rispetto ai colleghi maschi"

A pochi istanti dal triplice fischio, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il nuovo tecnico giallorosso Luca Rossettini per commentare la vittoria contro la Lazio.

Ci tenevamo tantissimo. è una partita particolare. I collegi maschi hanno fatto il loro dovere, e non volevamo essere da meno. La Lazio è partita forte, squadra importante con valori. Abbiamo subito l'inizio, i valori e il coraggio ci ha dato la possibilità di dominare. Non mi aspettavo di portare avanti entrambe la competizioni, le ragazze sono state straordinarie in Champions. mi hanno fato la massima disponibilità.