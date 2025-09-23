Women's cup, Rossettini (All. Roma): "Non volevamo essere da meno rispetto ai colleghi maschi"
Queste le dichiarazioni del mister giallorosso Luca Rossettini ai microfoni di Sky Sport
A pochi istanti dal triplice fischio, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il nuovo tecnico giallorosso Luca Rossettini per commentare la vittoria contro la Lazio.
Rossettini nel post gara
Ci tenevamo tantissimo. è una partita particolare. I collegi maschi hanno fatto il loro dovere, e non volevamo essere da meno. La Lazio è partita forte, squadra importante con valori. Abbiamo subito l'inizio, i valori e il coraggio ci ha dato la possibilità di dominare. Non mi aspettavo di portare avanti entrambe la competizioni, le ragazze sono state straordinarie in Champions. mi hanno fato la massima disponibilità.
Sul derby tra Inter e Juventus
Il derby di domani? Noi torniamo a Roma. Cerchiamo di recuperare. Sarà un'altra semifinale aperta, entrambe vorranno conquistarsela. Vogliamo continuare a crescere con questa disponibilità con un gruppo unito, e che vuole mantenere questi risultati.
Sul rapporto con la prima squadra
Direi che ho fatto meglio di Gasperini penso sia sbagliatissimo. Noi abbiamo la possibilità di stare a stretto contatto con la prima squadra, non abbiamo avuto la possibilieò di incontrarci. Siamo della stessa famiglia, ci sentiamo della stessa famiglia. Da giovane allenatore poter avere un contatto con un allenatore come Gasperini sarà un grandissimo onore e piacere.