Due giovani biancocelesti convocati in Nazionale

Sono arrivate due buone notizie oggi a Formello per quanto riguarda il settore giovanile, infatti sono arrivate due convocazioni in nazionale per due giovani aquile biancoceleste.

La prima è quella che riguarda il giovane difensore classe 2007, Narcis Cosmin Ilaş, che milita nella Lazio Under 17, che è stato convocato dalla Nazionale Rumena Under 17 per giocarsi le partite di qualificazione all'Europeo Under 17.

L'altra chiamata è in favore del difensore della Primavera, Matteo Dutu, che si aggregherà alla Nazionale Rumena Under 19 per giocarsi le partite della fase Elite del Campionato Europeo.

A dare la notizia è stata la Lazio sul proprio sito ufficiale con l'articolo che segue:

"In quel di Formello arriva la doppia chiamata dalla Nazionale Rumena. Rispondono alla convocazione il difensore classe 2007 Narcis Cosmin Ilaş ed il difensore classe 2005 Matteo Dutu.

I due giocatori biancocelesti saranno impegnati nelle qualificazioni del Campionato Europeo di categoria.

Il CT Nicolae Roşca chiama all’appello con la Nazionale Under 17 della Romania il difensore Narcis Cosmin Ilaş. I Tricolorii saranno impegnati dal 13 al 26 Marzo nella Fase Elite del Campionato Europeo. I 22 giocatori della Nazionale Rumena affronteranno in casa i pari età del Galles, della Bulgaria e della Svezia. Solamente le prime classificate degli otto gironi staccheranno il pass per la fase finale della competizione europea in programma a Cipro.

Il CT Adrian Dulcea, della Nazionale della Romania Under 19, convoca il difensore classe 2005 Matteo Dutu. Il giocatore biancoceleste prenderà parte, insieme agli altri tricolorii, alla Fase Elite del campionato Europeo Under 19 in programma dal 17 al 26 marzo. La Romania affronterà Turchia, Germania e Croazia. Solamente la prima classificata del girone volerà in Irlanda del Nord per la finale del Campionato Europeo Uefa Under 19 in programma dal 15 al 28 luglio.

Grandi soddisfazioni per le due aquile biancocelesti impegnate con la maglia del proprio Paese nelle rispettive competizioni europee."