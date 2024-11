Sinner trionfa alle ATP Finals, sconfitto l'americano Fritz

Alle 18:00 è andata in scena a Torino la finale delle ATP Finals, l'ultimo torneo ATP della stagione. Il numero 1 al mondo Jannik Sinner sfidava l'americano Taylor Fritz che aveva battuto in semifinale Zverev.

Sinner-Fritz: 6-4, 6-4

Il numero 1 del mondo ha regolato l'avversario in due set al termine di una partita che si è decisa con un break per set che sono bastati a Sinner per portarsi a casa l'ennesimo trofeo stagionale. Fritz ha giocato una partita di alto livello ma non è bastata per mandare al tappeto un Sinner solidissimo che ha onorato una settimana di gioco a dir poco fantastica e ora il tennista altoatesino ha già la testa alla Coppa Davis.

Speciale record raggiunto

Con la vittoria di stasera Sinner raggiunge le 70 vittori stagionali, primo in questa speciale classifica con questo numero che può aumentare a Malaga dove si giocherà questa settimana la Davis Cup. In questa stagione Sinner ha vinto il 92% dei match disputati conquistando 8 titoli di cui due slam. Inoltre diventa il terzo giocatore di sempre a vincere nello stesso anno Australia Open, US Open e ATP Finals dopo Djokovic e Federer.