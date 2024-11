Caicedo sempre più pazzo di Lazio: il post social su Pedro

Felipe Caicedo ancora una volta a stupire il mondo Lazio per l'amore e la passione con cui segue i colori biancocelesti. L'ex attaccante ecuadoregno infatti non manca una volta all'appello sulle notizie che riguardano il mondo della prima squadra della capitale. Già nei giorni scorsi aveva commentato le vittorie della Lazio firmate dall'attaccante spagnolo Pedro, il post di Caicedo tramite X riguarda proprio lui.

Le parole di Pedro e la reazione social di Caicedo

Nell'edizione odierna de Il Messaggero l'attaccante spagnolo Pedro ha rilasciato una intervista toccando diverse tematiche. Ha parlato infatti della sua rinascita con Baroni, vera e propria terapia per un cambio di registro per il calcio ed ancora ha parlato del trasferimento alla Lazio, benedicendo quest'ultimo e sopratutto l'addio alla Roma arrivato nell'estate del 2021. Pedro ha anche svelato una importante offerta faraonica arrivata dal calcio arabo nell'ultima sessione di calciomercato estiva, infine ha parlato di un simpatico fioretto in caso di vittoria dell'Europa League: un tuffo nella Fontana di Trevi per festeggiare un evento simile. Felipe Caicedo ha preso la palla al balzo partecipando a questa uscita avuta da Pedro e proclamando che tutti parteciperemo a questo tuffo nella storica fontana romana. Di seguito il post social.

Un tuffo per festeggiare che sa di deja vu

Era il 10 dicembre 2006 quando la Lazio vinse 3-0 sulla Roma in un derby schiacciante. Le reti furono quelle di Ledesma, Oddo su rigore e Rocchi. Sicuramente quel derby fu ricordato per una vittoria netta e uno stradominio di quella che a suo tempo era la squadra forse meno forte sulla carta ma un altro dettaglio rimane impresso nei tifosi laziali e non solo. Un tuffo simile a quello annunciato da Pedro che vide però protagonista l'allenatore della Lazio Delio Rossi, fu lui a festeggiare il derby in questo modo, tuffandosi però, nella fontana del Gianicolo.