Rocchi, l'agente: "È stato vicino alla panchina della Lazio"

Tommaso Rocchi è stato preso realmente in considerazione per il ruolo di allenatore della Lazio in seguito alla partenza di Maurizio Sarri. Le dimissioni di Sarri hanno portato a una revisione dei piani del club capitolino, che ha inizialmente designato Giovanni Martusciello, ex assistente di Sarri, come tecnico ad interim per la sfida contro il Frosinone, prima di stabilire un accordo con Igor Tudor. Tuttavia, tra le varie opzioni prese in considerazione c'era anche quella di Rocchi, ex punta della Lazio con un bilancio di 293 presenze e 105 reti, attualmente alla guida della Lazio Under 15. La possibilità che Rocchi potesse assumere la guida della prima squadra è stata confermata da Mario De Rossi, suo agente, in occasione della Palermo Football Conference.

