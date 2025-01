Cagliari-Lazio, divieto di vendita biglietti ai tifosi ospiti: la decisione

Dopo la sfida contro la Fiorentina, la Lazio affronterà il Cagliari lunedì 3 febbraio alle 20:45 presso lo stadio Unipol Domus. Per l’occasione, il prefetto della città sarda, Giuseppe Castaldo, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi biancocelesti residenti nella Regione Lazio. Una misura simile era già stata adottata in occasione della trasferta contro il Verona al Bentegodi.

La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale:

In occasione dell'incontro di calcio Cagliari-Lazio, valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Lazio. Tale provvedimento è stato emesso per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, sulla base delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.”