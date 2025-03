Spalletti: "Se Zaccagni non dovesse farcela, valuterei…"

Dopo il ko subito nella sfida d'andata di ieri sera contro la Germania, terminata 2-1 per i tedeschi, Spalletti è costretto a fare i conti con le prossime convocazioni, valutando anche i giocatori in condizione, come il capitano laziale, Mattia Zaccagni, motivo per cui il CT dell'Italia dovrà ragionare sul possibile sostituto, di seguito le parole di Spalletti.

Spalletti al termine di Italia-Germania

Se ci sono i presupposti per vincere? Io negli spogliatoi ho fatto i complimenti. Poi la dovrò rivedere, però non siamo mai stati in balia della loro qualità. Non vedo perché non si possa essere convinti di avere le stesse possibilità: quello che hanno fatto loro lo possiamo fare noi. La partita, se si vuole essere obiettivi, ha raccontato questo. Sono convinto di poter andare a fare una buona gara, poi ne discuteremo a fine partita.

Sulle prossime convocazioni in base agli infortuni