Lazio-Lazio Primavera: le dichiarazioni di Marusic e Gila

Primo test in casa Lazio per gli uomini di Maurizio Sarri. Sfida in famiglia contro la Primavera di Punzi al Mirko Fersini di Formello. Prestazione in crescita per gli uomini dell'allenatore toscano che alla fine hanno chiuso la partita con un 3-0. A parlare ai microfoni di Lazio Style Channel sono stati due difensori: Adam Marusic e Mario Gila.

Le parole di Adam Marusic

Abbiamo disputato una buona gara. Dopo tutto il lavoro di tutti questi giorni, credo che alla fine abbiamo una buona partita. Dobbiamo fare quello che vuole il mister, lo sappiamo già. Tanti di noi ci hanno già lavorato. Sono le stesse cose di due o tre anni fa. Serve lavorare, migliorare ed essere pronti per il campionato. I nuovi? Per loro sarà un po’ più dura, anche per noi è stato un po’ complicato la prima volta che è arrivato a Roma. Serve pazienza. Primo ritiro in casa? Per me questo è il nono anno qui, ma il primo ritiro a Formello. È bellissimo, abbiamo tutto per lavorare bene. Solamente il clima è diverso rispetto ad Auronzo (ride, ndr). Dobbiamo adattarci e continuare così. Gli allenamenti sono duri ma è normale in questi giorni. Già proiettati all’inizio del campionato? Dobbiamo guardare partita dopo partita, non troppo avanti, lavorare bene e migliorare ogni aspetto. Si parte a fari spenti, è un vantaggio? Il calcio vive di alti e bassi. Dobbiamo avere tanta motivazione, tanti obiettivi, dobbiamo lavorare tutti insieme e poi capiremo dove arriveremo.

Le dichiarazioni di Mario Gila

Abbiamo buone sensazioni, dopo tanto tempo di vacanze e allenamenti in ritiro. Abbiamo fatto una partita mettendo in pratica quello che il mister voleva. Dobbiamo migliorare, ma siamo contenti del risultato. Non ci fissiamo sul punteggio, è più importante vedere in partita le cose che proviamo in settimana. Il nostro è un percorso lungo. Il modo di difendere di Sarri è molto diverso da quello Baroni: prima attaccavamo l'uomo, mentre ora siamo compatti e lavoriamo sulle rotture. Dobbiamo impegnarci molto sulla tattica e rimanere concentrati sui movimenti dell'avversario. Per noi che abbiamo già lavorato con Sarri è più facile, gli altri invece si stanno già abituando molto bene. Ci basiamo su movimenti, sullo stare stretti, è un'altra cosa rispetto a quello che facevamo con Baroni. Ma ci sono comunque delle cose che dobbiamo migliorare.

Gila parla di Provstgaard