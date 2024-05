Grande vittoria quella della Lazio Primavera contro l'Inter prima in classifica. I ragazzi di Sanderra hanno vinto per 4-3 nonostante gli ospiti per ben due volte avevano ripreso il match. La Lazio attualmente occupa il terzo posto in classifica: l'ultima sfida in campionato prima dei play-off i ragazzi di Sanderra se la vedranno con l'Empoli. La Lazio ha reso omaggio la vittoria della Primavera con un video nei profili social del club.

Fraioli