Figc, il tesseramento di Malagò: chiesti chiarimenti al Coni

La Figc ha chiesto chiarimenti al Coni sul tesseramento del commissario Giovanni Malagò e di tutti i consiglieri. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Il punto è stabilire se Malagò possa tesserarsi durante il mandato commissariale senza che si configuri un conflitto d’interessi.

La richiesta emersa dalla riunione informale

La richiesta è emersa durante una riunione informale convocata da Malagò con gli ex consiglieri federali, i rappresentanti delle Leghe e quelli delle componenti che hanno diritto di voto. Come riferisce SportMediaset, il chiarimento riguarda il tema del tesseramento del commissario e dei consiglieri.

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Le scadenze federali e le parole di Malagò

Il quesito arriva in vista di due scadenze: il 4 novembre, termine previsto per le candidature alla presidenza federale, e il 14 dicembre, data delle elezioni. Resta da chiarire la posizione del commissario rispetto alla possibilità di tesserarsi mentre svolge il proprio incarico.

A margine della proiezione del docufilm Federica - L’ultima Olimpiade, Malagò ha spiegato di aver chiesto un chiarimento sulle dinamiche di tutte le componenti, senza entrare in un caso specifico.

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