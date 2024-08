CONFERENZA BARONI: Stiamo lavorando bene. Dele-Bashiru diventerà un giocatore importante. E su Cataldi..."

La Lazio batte 2-0 il Frosinone con le reti di Zaccagni e Vecino. Archiviata la quinta amichevole estiva, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha così commentato la vittoria dello Stirpe in conferenza stampa.

Condizione

“La squadra ha fatto bene, ha ricercato l'aggressività. Abbiamo anche fatto una buona manovra. E' chiaro che nella formazione iniziale c'erano calciatori che non hanno giocato mai insieme; ho bisogno di farli giocare, questi test possono darci la misura. La squadra nel primo tempo mi è piaciuta, è stata alta, è andata in pressione. In queste sfide si alza il livello e noi abbiamo bisogno di minuti ma anche di prestazione vere”.

Indicazioni modulo

“Ho sempre detto che partiremo da un impianto stabile, difesa a quattro e doppio esterno, poi all'interno di questo potremo avere un vertice alto o basso, a seconda delle esigenze. Isaksen si portava dietro un affaticamento”.

Noslin

“Ha fatto molto bene; è scivolato su una palla che era già gol e ha calciato due volte in porta. Ma lo conosco, ha molta mobilità, ha profondità. Ho voluto provare Taty con lui, perché noi siamo alla ricerca di un calcio di fatto in primis di mobilità e anche di aggressività e quando hai calciatori con queste qualità, puoi farlo. Oggi sono arrivate buone indicazioni".

Dele-Bashiru

“E' un giocatore che ha delle potenzialità incredibili. Ha fisico, tiro. Dobbiamo centrargli il ruolo, deve capire velocemente il nostro calcio. In altri campionati c'è più tempo, qui i tempi si riducono. Sono convinto che questo ragazzo diventerà un giocatore importante”.

Pedro e Vecino

“I giocatori bravi, che hanno valori umani e professionali di altissimo livello, non sono mai un problema per gli allenatori. Io non voglio pensare ad 11 titolari, ma ad una squadra con più titolari, poi starà a me metterli in campo. Quando vuoi fare un calcio dispendiso, hai bisogno di tanti calciatori. Ben vengano questi calciatori qua”.

Prossime amichevoli

“Alzeremo il minutaggio, perché dobbiamo arrivare pronti alla prima gara di campionato”.

Preparazione

“Siamo in linea. Dopo il ritiro ho ringraziato la squadra perché ho trovato grande disponibilità nel lavoro e questo mi da fiducia perché ci permette di ridurre i tempi. Fino ad ora sono soddisfatto del lavoro svolto".

Centrocampisti

“Non parlavamo tanto della costruzione, perché Guendouzi e Cataldi hanno lavorato bene. Dele-Bashiru qualcosa ha lasciato ma era la prima partita, ha fatto pochi allenamenti. Nel secondo tempo abbiamo preso palle dentro che non dovevamo prendere ed ho cercato di perfezionare questo”.

Gila, Tavares, Castrovilli

“Gila e Castrovilli puntiamo ad averli nell'amichevole contro il Cadice, per fargli fare una parte di gara. Stanno lavorando forte, hanno una voglia pazzesca di tornare in campo e noi la stiamo dosando perché sappiamo che sono situazioni in cui dobbiamo stare attenti”.

Analisi della gara

“Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni costruite bene. La squadra secondo me ha manovrato bene e anche fatto una buona pressione. E' chiaro che dobbiamo lavorare, lo sappiamo. Soprattutto con questi ragazzi che, oltre ad essere nuovi, hanno svolto pochi allenamenti”.

Cataldi

“Deve stare sereno e giocare. Quando va in campo ha la stima mia, della società e dei compagni. Non c'è un problema-Cataldi, credetemi. Quando ho parlato della disponibilità, intendevo un gruppo che partecipa: lui deve stare tranquillo, lavorare ed esprimere il suo potenziale”.