Al via la "Tijjani Noslin Foundation", TJ: "Il mio obiettivo è aiutare gli altri"

L'attaccante della Lazio ha presentato sul proprio profilo Instagram il suo nuovo progetto “Tijjani Noslin Foundation”. Il calciatore olandese in seguito ad un passato difficile ha dato vita a questa nuova iniziativa per aiutare le persone meno fortunate e dare a tutti le stesse opportunità.

Un mio amico è venuto da me con questa idea. Il mio obiettivo è principalmente aiutare gli altri. Mi ricordo di essermi trovato in situazioni molto difficili, dove non potevo permettermi i tacchetti, potevo a malapena permettermi un contributo per tutte queste cose, e a volte nemmeno i libri per la scuola, ma in ogni caso cerco ogni momento in cui posso aiutare le persone, questo è ciò che mi rende sinceramente felice. La missione è quella di aiutare qualcuno a rimettersi in carreggiata e per questo voglio continuare a crescere e aiutare quante più persone possibile perché, come ho detto, anch'io sono stato aiutato da molte persone per essere dove sono oggi e sono molto grato a queste persone ed è per questo che voglio continuare a diffonderlo.