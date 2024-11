Infortunio Tavares, previsti nuovi accertamenti: ecco quando

Numerosi sono stati gli infortuni durante questa ultima sosta per gli impegni in Nazionale, da Hakan Calhanoglu a Dusan Vlahovic, fino ad arrivare ad alcuni giocatori della Lazio. Queste sono infatti ore di ansia per la squadra di Baroni e i suoi tifosi, dopo il caso di malaria che avrebbe colpito Boulaye Dia durante il ritiro con la Nazionale senegalese poi smentito dagli esami negativi, la società deve ancora fronteggiare le condizioni fisiche di Nuno Tavares.

Il fastidio accusato durante il ritiro

Il terzino sinistro ha avuto un fastidio al ginocchio durante gli allenamenti in ritiro con la Nazionale del Portogallo, motivo per cui non è stato a disposizione nella gara casalinga contro la Croazia. In particolare Tavares aveva percepito un dolore muscolare al ginocchio, un caso di mialgia, dolore di cui spesso soffre il calciatore laziale.