Vecino: "Il mister ci trasmette energia, stiamo lavorando forte. Io trequartista? Dico che..."

Al termine della seduta d'allenamento mattutina, Matias Vecino è intervenuto dal ritiro di Auronzo di Cadore. Il centrocampista uruguaiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole:

Stiamo facendo un bel lavoro, è normale che in questo periodo si lavora un po' più forte del solito per ricaricare le gambe e allo stesso tempo conoscere il Mister e i nuovi compagni

Ogni anno si parte con entusiasmo e con voglia, lo abbiamo sempre fatto. Bisogna arrivare pronti all'inizio del campionato che è quello che conta. In questi giorni si lavora di più sull'aspetto fisico e tattico per arrivare ai tre punti in campionato