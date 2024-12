Roma-Lecce 4-1, sospiro di sollievo per Ranieri e i suoi

Il match delle 20.45 di questo sabato sera è Roma-Lecce. Partita delicata per gli uomini Ranieri che per l'intera settimana hanno preparato la gara come ha consigliato il suo allenatore, ovvero come una partita determinante per il proseguo del campionato, sia in termini mentali e psicologici sia per quanto concretamente dice la classifica. Una matematica pesante che condanna la Roma alla massima attenzione e ad affrontare questa partita quasi come fosse una finale. La squadra di casa soffre ma riesce a mezz'ora dalla fine a dilagare e indirizzare il match verso una vittoria per 4-1. La preoccupazione dell'ambiente romano è stato visibile anche dalle esultanze estremamente accese, condite da grandi corse sotto la curva sud da parte dei giocatori, con festeggiamenti particolarmente enfatici in campo e sugli spalti. Il Lecce dalla sua ha ben poco da rimproverarsi. Una squadra con molte assenze e con un tasso tecnico che è andato radicalmente a scemare.

Il match

I primi 45 minuti sono caratterizzati da un grande equilibrio, a tratti, addirittura, la Roma sembra temere il Lecce e il pallone pare scottare tra i piedi dei protagonisti in campo. Al minuto 13 vantaggio della squadra di casa, Saelemaekers colpisce male il pallone e spiazza il portiere avversario Falcone. Il Lecce prova a reagire e riesce a conquistare un rigore al 40simo, netto nonostante le tante proteste degli avversari, in primis del capitano Mancini che sembra non accettare mai la minima decisione del direttore di gara. Krstovic va dal dischetto e segna in modo impeccabile. Il secondo tempo riparte con lo stesso trend del primo. La Roma cerca di controllare il gioco e con il passare dei minuti ci riesce. A circa mezz'ora dalla fine il Lecce crolla. Arriva infatti il vantaggio segnato di testa dal difensore Mancini, è 2-1. Al minuto 66 a segnare è Pisilli che chiude il match sul 3-1. C'è spazio anche per il gol di Kone all'86simo. Il amtch termina 4-1 per la Roma.

Le rispettive classifiche

La Roma questa sera festeggia la quarta vittoria in campionato su 15 partite. Un vero sospiro di sollievo per gli uomini di Claudio Ranieri che vincono uno scontro diretto importante questa sera e salgono a 16 punti allontanando un pò la zona retrocessione che si era avvicinata a soli 2 punti. Il Lecce, nonostante la sconfitta, resta a solo 3 lunghezze dai giallorossi, 13 punti e la posizione attuale è il sedicesimo posto.