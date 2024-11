Nesta dopo Monza-Milan: "Calcio rovinato, regolamento folle"

Alessandro Nesta esplode in rabbia e dissenso per quello accaduto ieri sera in Monza-Milan. L'ex difensore della Lazio da sempre ha dimostrato pacatezza in campo ai tempi della sua carriera da calciatore e lo stesso come allenatore. Stavolta però è esploso e senza peli sulla lingua ha criticato regolamento ed episodi arbitrali definendoli inaccettabili. Nesta si è prestato ad analizzare nel dettaglio il contatto avvenuto tra un suo giocatore e Theo Hernandez, dove l'arbitro ha fischiato un fallo per un contatto che dal replay sembra un semplice contatto fisico di gioco. Lo sfogo si è dimostrato ponderato da parte dell'allenatore che ha riportato la sua versione sia ai microfoni di Dazn che di Sky.

Le parole di Nesta

Usciamo con rabbia, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi. Per me c’è un regolamento folle, si sta rovinando il calcio, ricordiamoci che è un sport di contatto. Queste partite spezzettate non piacciono neanche ai tifosi. Il calcio una volta era più semplice, bisogna tornare ad arbitrare come prima. ll regolamento si deve adeguare al calcio e non viceversa. Così lo spettacolo viene meno. Che fallo è quello su Theo Hernandez. Sono arrivate anche delle scuse per quello che abbiamo subito ma lasciano il tempo che trovano.

Le dichiarazioni rilasciate a Dazn