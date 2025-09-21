Inter-Sassuolo 2-1, di misura i nerazzurri tornano a vincere

Il weekend di serie A si chiude con Inter-Sassuolo. Nella cornice dello stadio San Siro di Milano va in scena un interessantissimo match tra i nerazzurri che vengono dalla sconfitta contro la Juventus e il Sassuolo che invece si è presa la scena contro la vittoria inaspettata contro la Lazio di Sarri.

La partita termina 2 a 1 per i nerazzurri. Questi ultimi soffrono e faticano nel portare a casa i tre punti contro un Sassuolo che dimostra di rimanere sempre in partita per l'intera durata della sfida.

Primo tempo

Quasi d'obbligo vincere stasera per l'Inter e lo dimostra già dai primissimi minuti di gara. La spinta offensiva nerazzurra si concretizza al 14simo minuto, Dimarco segna un gran bel gol dopo esser stato servito da Sucic. Gli uomini di Chivu mettendo alle corde il Sassuolo, in più occasioni sfiorano il secondo gol ma non arrivano mai a concretizzare il raddoppio. I primi 45 minuti scivolano via così e l'Inter chiude in vantaggio per una rete a zero.

Secondo tempo

L'Inter dimostra immediatamente di sentire stretto il solo gol di vantaggio e continua l'assedio nella metà campo del Sassuolo. Manovre ben elaborate ma sotto porta i nerazzurri risultano imprecisi. Ci vuole il minuto 81 per raddoppiare. Il gol arriva grazie a Carlos Augusto che si libera di un paio di uomini e calcia verso la porta del Sassuolo, un tiro che dal limite dell'area trova la deviazione di un difensore avversario e finisce in fondo al sacco, 2-0. Una partita che sembra chiusa ma il Sassuolo la riapre grazie ad una bella azione finalizzata dal destro preciso all'angolino di Cheddira. Non c'è più tempo, il risultato finale è 2-1.