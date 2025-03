Bologna-Lazio e poi una sosta benedetta per resettare tutto

Sospiro di sollievo in casa Lazio. Una squadra visibilmente stanca e irriconoscibile ottiene il pass per superare il turno di Europa League nel match contro il Viktoria Plzen. Quarti di finale raggiunti con due match in cui ha dominato stanchezza e fatica. Gli uomini di Baroni infatti hanno disputato due sfide altamente sottotono che hanno fatto dimenticare ai tifosi le ottime prestazioni a cui erano abituati.

L'andata è terminata 1-2 con la grande giocata di Isaksen che si è inventato un tiro a giro all'ultimo secondo. L'altro gol invece è arrivato dalla difesa, la firma è di Alessio Romagnoli che ultimamente ha trovato grande confidenza con il gol. Il ritorno, infatti, ha visto nuovamente protagonista il numero 13 della Lazio. Arriva il pareggio con il suo gol al minuto 77 dopo che i biancocelesti sono andati sotto contro i cechi. Adesso la Lazio deve recuperare più energie possibili, sia fisiche che mentali, in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna, in terra emiliana. Poi fortunatamente ci sarà la sosta per le nazionali, che potrebbe rappresentare una vera boccata di ossigeno per gli uomini di Baroni.

La sfida con il Bologna

Domenica 16 marzo ci sarà il match tra Bologna e Lazio. Di nuovo uno scontro diretto per la zona Europa o meglio per un piazzamento per la prossima Champions League.

I rossoblu vengono da un momento d'oro. In campionato nelle ultime 5 hanno ottenuto 4 vittorie e 1 sconfitta, risultati che hanno portato gli uomini di Vincenzo Italiano a scalare la classifica di serie A portandosi a 50 punti e al sesto posto.

In casa Lazio la situazione è ben diversa. I capitolini non vivono un bel momento, c'è un forte calo delle prestazioni con partite in cui si nota troppa stanchezza e poca lucidità. Ovviamente a rimetterci sono anche i risultati: nelle ultime 5 partite sono solo 2 le vittorie mentre 3 i pareggi. La classifica dei biancocelesti dice 51 punti e quinta posizione in classifica con lo scontro diretto al Dall'Ara alle porte.

Ultima partita prima della sosta nazionali

Mai come questa volta potrebbe giovare particolarmente ai biancocelesti la sosta legata alle partite delle nazionali. La Lazio è stanca, una stanchezza che passa per le gambe e anche per la testa dei giocatori. Sicuramente ad aver contribuito a questa condizione sono state anche le tante assenze che hanno martoriato i capitolini.

Persino l'allenatore Marco Baroni, ha accennato in modo sobrio e velato, come la sua squadra abbia perso lucidità e quanto si porti dietro una importante dose di stanchezza. Il tecnico toscano ha fatto capire di lavorare anche su questo aspetto, sopratutto quello psicologico, ma ovviamente un suo intervento ha dei limiti e non può certo esser risolvibile da un coach. La pausa delle nazionali può rappresentare un vero toccasana per l'ambiente di Formello potendo dare alla rosa laziale l'occasione di resettarsi in tutti i sensi, ripartendo con gli alti livelli a cui ci aveva abituato.