Lazio-Viktoria Plzen, Patric: “Possiamo arrivare in finale”

La Lazio batte il Viktoria Plzen nella doppia sfida e accede ai quarti di finale dove incontrerà il Bodo Glimt che ha eliminato l’Olympiakos. Al termine del match, Patric ha parlato così della partita.

Ultimamente gli piaceva andare sul secondo palo, ma gli avevo chiesto di andare io e di non rompere e fidarsi di andare sul primo palo che avrebbe segnato. Dobbiamo pensare partita per partita, l'obiettivo è la e crederci, essere positivi in ogni partita e pensare che possiamo arrivare in finale, ma ragionando partita per partita.