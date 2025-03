Due italiane agli ottavi di Europa League: Lazio In Roma Out

Si sono conclusi gli ottavi di finale di Europa League. Le partite disputate oggi hanno delineato le migliori 8 della competizione. Quest'oggi due le italiane presenti pronte a giocarsi l'accesso ai quarti di finale. Ad esser protagonista è la capitale d'Italia con le due romane Lazio e Roma.

I biancocelesti venivano dalla dura trasferta ceca contro il Viktoria Plzen, dove ad esser protagonista è stato un campo al limite della praticabilità e una squadra ostica che ha venduto cara la pelle. Alla fine il risultato è stato di 1-2 per i capitolini, grazie ai gol di Romagnoli ed Isaksen allo scadere.

Sull'altra sponda del Tevere i giallorossi a sfidare l'Athletic Bilbao. La partita di andata disputata allo stadio Olimpico ha visto la rimonta degli uomini di Ranieri, che sotto di un gol ha vinto 2-1 grazie alle reti di Angelino e Shomurodov che con un tiro sporco ha acciuffato la vittoria allo scadere.

Il ritorno delle italiane

C'è chi sorride e chi no. I biancocelesti faticano, la squadra non è al top e si vede ma resta, esattamente come nella partita di andata, un'eccellente dose di concretezza. Partita molto equilibrata all'Olimpico contro il Viktoria Plzen. Il risultato è inchiodato quando Sulc, diamante dei cechi, trova il gol del vantaggio su un bel tiro quasi imprendibile per Provedel. La Lazio reagisce, prova a gettarsi in avanti e crea qualche pericolo. Il momento di concretizzare arriva grazie al goleador inaspettato dell'ultimo periodo: Alessio Romagnoli. Dagli sviluppi di un corner il numero 13 della Lazio stacca su tutti colpendo il pallone di testa e mettendolo all'angolino. E' 1-1 e i biancocelesti onorano il mondo del calcio italiano passando il turno e accedendo ai quarti di finale di Europa League. Il prossimo avversario saranno i norvegesi del Bodo Glimt.

Dispiacere e delusione in casa giallorossa. L'Athletic Bilbao rifila ben 3 gol alla Roma, quest'ultima mai in partita anche per l'ngenuità di Hummels che dopo 12 minuti lascia la sua squadra in 10. Il difensore tedesco commette un doppio errore, prima sbaglia un passaggio elementare e poi stende istintivamente l'avversario. Grandi proteste dei giocatori in campo per il rosso estratto dall'esperto arbitro francese Turpin. Rivedendo i vari replay però sembra sacrosanto il cartellino rosso, confermato anche dall'allenatore Claudio Ranieri. I giallorossi non possono che fare che una cosa, difendersi e chiudersi. Stile di gioco che negli ultimi anni ha portato i suoi frutti e ha rappresentato una vera caratteristica tattica dalle parti di Trigoria. Il famoso catenaccio però stavolta fa resistere solo 36 minuti il muro delle maglie giallorosse. Infatti il vantaggio degli spagnoli arriva con Nico Williams al 48simo. L'assedio dell'Athletic Bilbao prosegue con gli avversari alle corde. Minuto 63 e inizia a calare definitivamente il sipario, Yuri Berchiche segna il 2-0. E ancora all'82simo ancora Nico Williams a segnare il 3-0. Contentino invece per i giallorossi al 93simo. Rigore generoso su El Sharaawy e a segnarlo è Paredes. Risultato ribaltato, 3-1 per gli spagnoli che accedono ai quarti di finale.

Prossimo avversario della Lazio

Come detto, i biancocelesti passano il turno dopo la vittoria per 3-2 nei 180 minuti, tra andata e ritorno, giocati contro il Viktoria Plzen. I capitolini scoprono anche chi incontreranno ai quarti di finale di Europa League. Gli avversari sono i norvegesi del Bodo Glimt. Quest'ultimi hanno eliminato i greci dell'Olympiakos ottenendo in casa una bella vittoria per 3-0 mentre sul campo greco di una sconfitta per 2-1 che non ha compromesso il passaggio del turno.