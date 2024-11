Monza-Lazio, Guendouzi nel pre: "Mi piace giocare con Baroni. Non guardo la classifica e..."

Oggi ha il compito di caricarsi la Lazio sulle spalle per concludere al meglio questo miniciclo di partite prima della sosta: Matteo Guendouzi è pronto a guidare il centrocampo biancoceleste per questa trasferta ostica contro il Monza. In caso di vittoria si aggancerebbero Atalanta e Fiorentina, che da un paio di giornate non ne vogliono sapere di distaccarsi tra loro e sono forse le tre squadre più in forma del campionato. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista francese ha presentato la sfida di oggi con il Monza:

Quanto potrebbero fare male i centrocampisti del Monza?

Sappiamo che il Monza è una buona squadra, ma anche che la Lazio può fare tanti gol. Per prima cosa dobbiamo pensare a difendere, a difendere di squadra e ad attaccare di squadra

Oggi sembra di vedere un Guendouzi che si diverte in mezzo al campo

Mi piace giocare con Baroni anche perché posso organizzare il gioco. Mi piace molto giocare con altri due centrocampisti come Vecino e Rovella, ma la cosa importante sono i risultati della squadra

Si sta sottovalutando la Lazio?

Onestamente non ascolto quello che dice la gente. Pensiamo a vincere questa sera, abbiamo un buon allenatore e una buona squadra, ma non guardo la classifica, ma solo partita per partita

Il centrocampista francese ai microfoni di Lazio Style Channel

La cosa importante è giocare da squadra, perché è il solo modo per vincere, non è facile battere il Monza, ma bisogna arrivare bene a questa sosta nazionali.

Che Lazio è stata a livello mentale?

Abbiamo giocato molte partite. Dobbiamo dimenticare cosa è successo in passato e pensare solo a questa gara, vincere e arrivare al meglio alla sosta nazionali.

Con la Lazio sei stabilmente nella Nazionale francese, anche Rovella è stato convocato

È un grandissimo giocatore, sono molto felice della sua convocazione con la Nazionale italiana. Spero che non segni contro la Francia.

Guendouzi ai microfoni di Sky