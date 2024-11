Clamoroso Roma, arriva il comunicato!

Questo fine settimana ha portato con sé due clamorosi esoneri che scuotono il panorama calcistico italiano. Dopo l’annuncio dell’addio di Luca Gotti al Lecce, un altro allenatore ha lasciato il suo incarico: Ivan Juric, alla guida della Roma da pochi mesi, è stato esonerato dalla dirigenza giallorossa. Il tecnico, che aveva preso il posto di Daniele De Rossi il 18 settembre 2024, non è riuscito a risollevare le sorti della squadra, che stava attraversando un momento di crisi. Questo nuovo cambio in panchina mette in evidenza la difficoltà del club nel trovare una stabilità tecnica che possa garantire i risultati richiesti dalla tifoseria e dalla dirigenza.

Alla ricerca di un nuovo allenatore

Con l’esonero di Juric, la Roma si trova ora a dover intraprendere una nuova fase di riorganizzazione tecnica. La ricerca di un nuovo allenatore che possa dare un’identità chiara alla squadra è ormai una priorità per la società.

