Serie A, insieme a UNAR per promuovere La campagna “A + LOVE”

In occasione della 37ª Giornata della Serie A TIM, saranno organizzate diverse iniziative per combattere le discriminazioni legate all’orientamento sessuale. La Lega Serie A e l'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) rinnovano il loro impegno contro ogni forma di discriminazione, promuovendo la seconda edizione della campagna “A + LOVE” per contrastare omofobia, bifobia e transfobia nella nostra società e nel calcio.

Di cosa si tratta

La campagna si basa sull'inclusione e sul rispetto reciproco, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, con l'obiettivo di unire e coinvolgere tutti i tifosi. Trasmette un messaggio di ottimismo e speranza, dimostrando come il calcio possa essere uno strumento di cambiamento positivo. Il nome “A + LOVE” richiama l'inclusione e il superamento delle intolleranze, utilizzando i colori della bandiera arcobaleno della comunità LGBTQI+.

La campagna, nata dalla collaborazione tra Lega Serie A e UNAR, fa parte del Protocollo d’Intesa firmato il 14 marzo 2023, mirato a contrastare ogni forma di discriminazione nel calcio.

Le iniziative per la prossima giornata

Durante la 37ª Giornata di Campionato, in tutti gli stadi, il podio portapallone, l’arco di allineamento delle squadre e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno decorati con l'adesivo della campagna. Inoltre, i Capitani indosseranno una fascia simbolica e sui maxi-schermi verrà trasmesso il video della campagna. Una grafica televisiva dedicata sarà mostrata durante il sorteggio del campo tra i Capitani, sia in Italia che all'estero.