Lazio-Napoli | Importante info per i tifosi in Curva Maestrelli e Distinti Sud

Manca sempre meno agli Ottavi di Finale di Coppa Italia tra Lazio e Napoli, in programma giovedì 5 dicembre alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Conte e Baroni proveranno a strappare un pass per i Quarti di Finale dove affronteranno la vincente di Inter- Udinese. Saranno circa 32.000 i tifosi sugli spalti domani con il dato destinato a salire nelle prossime ore e a ridosso del match, nel frattempo è arrivata un'importante comunicazione di servizio per tutti i tifosi biancocelesti che domani coloreranno la Curva Maestrelli e i distinti Sud-Est

Info per i tifosi in Maestrelli e Distinti Sud-est

Come comunicato dalla S.S. Lazio con una nota sul proprio sito ufficiale: per motivi di ordine pubblico i tifosi della Lazio in quei settori di cui sopra non potranno accedere dai varchi consueti di Viale delle Olimpiadi ma solo da Piazza Lauro De Bosis.

