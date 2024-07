Zandegiacomo (ex-sindaco Auronzo): "Diversi hanno criticato il sindaco; adesso…"

Continua a far parlare la posizione del sindaco di Auronzo di Cadore in merito al ritiro della Lazio e alle divergenze avute con la Media Sport Event, agenzia che cura il ritiro della Lazio. Ai nostri microfoni in esclusiva per parlare della situazione erano intervenuti Paolo Pais De Libera, Presidente del Consorzio Turistico di Auronzo e Gianni Lacchè, Presidente della Media Sport Event.

Oggi ai microfoni di dotsport.it è intervenuto Enrico Zandegiacomo, consigliere di minoranza ed ex vice sindaco.

S.S.Lazio

Le parole di Zandegiacomo a dotsport.com

Qual è la sua posizione?



“All’ultimo consiglio comunale ho fatto sapere che non ero contento dell’accoglienza riservata alla Lazio in occasione dell’ultima visita ad Auronzo di Cadore. Il ritiro andava fatto bene. Abbiamo creato un connubio importante. I tifosi sono anche turisti, che portano un indotto importante alla città. A luglio, grazie ai laziali, facciamo numeri importantissimi con il turismo. Di solito quello non è un mese così produttivo per noi. Come fa quindi il sindaco a parlare a nome di tutti e a dire che non vuole più la Lazio? Diversi commercianti criticano i suoi modi, probabilmente per questo poi ha fatto un deciso passo indietro”.

Economicamente per il Comune la presenza della Lazio è un autogol?



“Non direi proprio. Basti pensare che il Comune ha un avanzo di bilancio importante”.

Pensa che ci possa essere già un accordo fra il sindaco e qualche altro club?



“Dubito. Se secondo lui costa tanto la Lazio, figuriamoci club come Juventus, Inter o Milan. Non so quale altra società potrebbe portare ad Auronzo tanta gente come fa da quasi 20 anni la Lazio, a quei costi”.

Qual è quindi il problema?



“Credo sia esclusivamente una questione di rapporti fra il sindaco e l’organizzatore del ritiro. Non c’entra niente la Lazio, non c’entrano i dirigenti, i giocatori o i tifosi, ai quali io personalmente, come tanti miei concittadini, sarò sempre grato. I laziali qui, per quel che mi riguarda, saranno sempre i benvenuti”.

Come è nato il connubio fra la Lazio e Auronzo di Cadore?



“Tutto è cominciato 17 anni fa. Da giovane giocavo a calcio, anche a buoni livelli. Vedevo le grandi squadre andare in ritiro qui vicino, dai nostri cugini in Alto Adige. Venni nominato assessore allo sport e mi diedi da fare per riuscire a portare una grande squadra in città. Il primo anno di ritiro fu complicato, rubai perfino un phon e una bilancia a mia moglie perché mancavano… Ma abbiamo sempre lavorato bene, e siamo cresciuti tanto grazie alla Lazio, potendo investire sugli impianti”.

Vero che non si è voluta ospitare la Lazio Femminile in ritiro?