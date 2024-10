La S.S.Lazio celebra Halloween a suon di scherzi sui social

Scatta il giorno della sfida tra Como e Lazio, poche ore e i biancocelesti saranno in campo per la decima gara di campionato. Nel frattempo scoccata la mezzanotte la società Lazio ha celebrato con un video social simpatico e a tinte horror, l'arrivo di Halloween. Tanti i giocatori protagonisti che hanno partecipato volutamente e non. I

Il video di Halloween dei biancocelesti

Un mix di calcio e cinema horror caratterizza il video della S.S.Lazio per Halloween 2024. Michael Myers su tutti, come scritto su Instagram dalla società. Le vesti del famoso personaggio del cinema dedicato ad Halloween è il Primavera Davide Renzetti, spalleggiato dal compagno di squadra Leonardo Di Tommaso, travestito dal classico scheletro di Halloween e poi lo scherzo fatto ai giocatori della prima squadra. Particolarmente spaventati e sorpresi da Zaccagni, Rovella, Luca Pellegrini a Guendouzi, Nuno Tavares e tanti altri.

Le novità per Como-Lazio

Ultime ore che separano il fischio d'inizio di Como-Lazio. I capitolini vengono da un momento d'oro. Squadra affiatata che mostra grande gioco e ottimi risultati agli ordini della rivelazione Marco Baroni. Negli ultimi due giorni però sono arrivate cattive notizie in casa Lazio. Due giocatori importantissimi si sono fermati e non saranno presenti nella trasferta di Como. Parliamo di Mattia Zaccagni e Nicolò Rovella. Il primo si è fermato nuovamente per un riacutizzarsi del virus intestinale che lo ha colpito e che lo ha costretto a saltare Lazio-Genoa. Per il centrocampista maglia numero 6 invece problema fisico, si è fermato per un fastidio muscolare dopo aver svolto la rifinitura insieme ai compagni a Formello. Lo staff tecnico ha preferito non rischiarlo e ha deciso di non convocarlo per assoluta precauzione.