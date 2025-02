La Top 11 di giornata: tre i calciatori della Lazio presenti

Con la gara di ieri che ha visto l'Inter battere la Fiorentina per 2-1, si è conclusa un'altra giornata di Serie A: la Lazio ha riconquistato il quarto posto, la Juventus è a due punti di distanza e occupa il quinto posto. Nel prossimo turno ci sono in programma due grandi sfide di alta classifica: la Lazio affronterà il Napoli allo Stadio Olimpico, la Juventus invece ospiterà l'Inter.

In questi minuti, attraverso i profili social di WhoScored è uscita la Top 11 della ventiquattresima giornata di Serie A.

I calciatori della Lazio presenti nella Top 11

Sono tre i biancocelesti presenti nell'undici tipo: stiamo parlando di Pedro, Castellanos e Zaccagni. L'attaccante spagnolo ha fornito una doppietta, tra campionato e coppa ha raggiunto i nove gol; il suo apporto alla squadra è fondamentale, può essere considerato come uno dei migliori subentranti del nostro campionato. Castellanos invece ha servito due assist e ha siglato il gol del momentaneo 3-0: il lavoro che fa per la squadra è fondamentale, il pallone servito a Pedro è l'emblema della qualità tecnica che possiede l'attaccante argentino. Zaccagni non è rientrato nel tabellino dei marcatori ma è stato autore di una grandissima prestazione: ha servito l'assist a Castellanos e, nel primo tempo, insieme a Tavares hanno creato diverse volte la superiorità numerica nella fascia sinistra; prestazione da capitano. Sabato arriverà all'Olimpico la prima della classe, il livello dell'avversario si alzerà inesorabilmente: servirà un grande prova per portare punti a casa.

Serie A, la Top 11 della ventiquattresima giornata