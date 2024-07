Claudia Palombi saluta la Lazio Women: "sarai per sempre la mia seconda pelle"

Dopo 6 lunghe stagioni con l'aquila sul petto, Claudia Palombi ha annunciato di lasciare la Lazio Women, per una destinazione ancora non svelata. “Sarai per sempre la mia seconda pelle”, scrive sul proprio profilo di Instagram l'attaccante classe 1997, che saluta la Lazio con un lungo e toccante messaggio, seguito dalle immagini del suo percorso con l'aquila sul petto. Un percorso fatto di pianti, gioie, ma soprattutto emozioni forti, come l'ultima, quella della promozione in Serie A nella stagione che si è appena conclusa. Tifosa biancoceleste sin da bambina, sceglie dunque il momento migliore per dire addio alla sua Lazio e la ringrazia per averla resa la donna che è ora.

6 anni, 6 stagioni, 2 promozioni in Serie A, infiniti pianti, infinite gioie, infinite emozioni.

Come potrei spiegarvi tutto questo?

Sei stata amore, odio, passione, impegno, dedizione e maledizione.

Mi hai insegnato a vincere ma soprattutto a perdere.

Mi hai insegnato il rispetto, verso questa maglia e verso questi colori.

Sei stata, sei e sarai per sempre la mia seconda pelle.

Mi hai insegnato cosa vuol dire sacrificarsi per qualcosa ma soprattutto per qualcuno.

Mi hai insegnato che il singolo non conta niente se alle spalle non c’è un un gruppo solido.

Mi hai insegnato che questi colori sono preziosi e che vanno rispettati ancor prima di essere amati.

Mi hai insegnato che nella vita non ti regala niente nessuno e che per raggiungere ciò in cui credi devi soltanto lottare ogni giorno.

Sei stata casa, famiglia, amore ma soprattutto un posto sicuro in cui rifugiarmi ogni maledetto giorno, ogni maledetta domenica.

Grazie per aver realizzato ogni mio sogno.

Grazie per avermi fatto conoscere persone che porterò sempre con me.

Grazie , perché ad oggi senza di te, non sarei me.

Si chiude il sipario Lazio Mia.

La promessa l’ho mantenuta.

Lo giuro, io racconterò di te.

DestinAtA a VolAre!