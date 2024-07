Lazio Women, anche Ferrandi saluta: "Vado via con la consapevolezza di aver dato tutto" - FOTO

Ai saluti di Varriale, Falloni, Pezzotti e Palombi si unisce anche quello di Giulia Ferrandi. La centrocampista nata nel '92, che è stata una delle figure chiave della promozione, ha comunicato tramite i social la sua decisione di lasciare il club, pubblicando un lungo messaggio.

"In ogni direzione in cui io sia andata, ho trovato persone che mi hanno preso per mano. Abbiamo gioito, abbiamo pianto (tanto), ci siamo divertite ma soprattutto abbiamo lavorato cosi tanto che il primo posto era l’unico riconoscimento valido per tutto questo. Cara Lazio, siamo oggi ai saluti e non potrei che essere più felice di cosi nel vederti partecipare alla categoria che ti compete. Grazie a tutte quelle persone che mi hanno sopportata e supportata. Grazie alle mie compagne, allo staff e alla società. Tempo di ricaricare le batterie e ripartire con buoni propositi, sempre con il SORRISO. Con la consapevolezza di aver dato tutto. Arrivederci biancocelesti, buona fortuna".