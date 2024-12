L'addio di Moraca alla Lazio: "A volte anche i grandi amori finiscono, tiferò sempre per te"

L'ormai ex numero 10 biancoceleste, Giusy Moraca, ha ufficializzato sui propri canali social l'addio alla società capitolina. Dopo due anni alla Lazio, l'attaccante di mister Grassadonia è ai saluti finali: Moraca nell'ultimo periodo ha infatti trovato poco spazio da quando le aquilotte sono state promosse nella massima serie, per cui è molto probabile che in questa finestra di mercato invernale, l'ex Napoli possa iniziare una nuova avventura. Di seguito le sue parole.

Cara Lazio, in questi due anni e mezzo ho vissuto un sogno bellissimo e non dimenticherò nemmeno un minuto delle tante gare giocate con questa maglia, da me tanto amata. Non c’è tristezza in me: vado via con un grande sorriso, perché mi ritengo doppiamente fortunata per aver giocato in questa fantastica squadra. Voglio abbracciare idealmente tutte le persone per la fiducia, l’affetto e il sostegno che mi hanno dato, e per questo voglio dire grazie perché non dimenticherò mai le emozioni vissute dal primo all’ultimo giorno.

Dallo staff alle mie compagne di squadra, che rimarranno nel mio cuore, sempre

GRAZIE lo dico alla società, formata da tutte quelle persone semplici che hanno fatto di tutto per farci stare il meglio possibile, amando quei colori e per avermi trasmesso sempre la massima fiducia.

Ma come sappiamo, a volte, anche i grandi amori finiscono.

Non smetterò mai di ringraziarti, per avermi fatta rinascere, per avermi dato tanto…

Lazio, io tiferò sempre per te e ti auguro sempre il meglio. 💙



“Me batte er core” 🫶