Scudetto 1915, avv. Mignogna: “Gestione feudale del sistema calcio, sarò sempre spina nel fianco”

L’avvocato Gian Luca Mignogna, promotore della rivendicazione per l’assegnazione dello Scudetto 1915 alla Lazio, è intervenuto ai microfoni di RadioSei nella trasmissione “Quelli che hanno portato il calcio a Roma”:

“Il calcio italiano, oggi più di ieri, sembra sia rimasto ai tempi del feudalesimo. Anziché prevalere il principio di legalità ed i principi olimpici, che dovrebbero essere i valori fondanti dello sport, c’è la sensazione che ognuno eserciti il proprio potere assoluto e discrezionale nella propria signoria, ossia nella propria area di potere. Ritengo ci sia assolutamente bisogno di richiamare le istituzioni ognuna alle proprie responsabilità, non ci si può girare sempre dall’altra parte. Il Ministro dello Sport, il Coni, la Federcalcio e la Lega di Serie A, ogni istituzione per il proprio ambito di competenza, saranno sicuramente chiamate in causa“.

“Noi abbiamo scoperto una vera e propria falla nell’Albo d’Oro del calcio italiano, che altera i risultati della competizione sportiva, lede i diritti dei consumatori e pregiudica il palmares della Lazio e la credibilità del calcio italiano. Non sono io a dirlo, ma tutta la mole documentale che era stata seppellita e che ora invece è tornata clamorosamente alla luce. Io resterò una costante spina nel fianco finché la questione non sarà affrontata e legalizzata, perché il titolo di Campione d’Italia 1914/15 non è mai stato ufficialmente assegnato, nemmeno al Genoa che pure figura negli almanacchi che vengono annualmente pubblicati“.

La soluzione che sin dall’inizio avevo proposto, quella dell’ex aequo a Lazio e Genoa