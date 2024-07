Arrivo Castrovilli, nello stesso ruolo la Lazio ha rifiutato un giocatore del Napoli

Affare fatto per Gaetano Castrovilli che arriverà questa sera nel ritiro della Lazio di Auronzo di Cadore.

Gianluca Gaetano, niente Lazio

Secondo quanto riportato sull'edizione romana de La Repubblica, la Lazio avrebbe rifiutato Gianluca Gaetano. Proprio il centrocampista del Napoli, che sarebbe oramai in uscita dal club partenopeo, sarebbe stato proposto alla Lazio di Marco Baroni, ma alla fine il club biancoceleste ha deciso di puntare sullo svincolato Gaetano Castrovilli, che arriva nella capitale proprio a parametro zero e con un anno di contratto con opzione di rinnovo e un ingaggio da 2 milioni di euro all'anno.

World Soccer Agency e Lotito: affare fatto per Castrovilli

Come riportato da Il Corriere della Sera, la trattativa si è chiusa per l’ottimo rapporto che c’è fra la World Soccer Agency (Wsa) di Alessandro Lucci e il presidente Claudio Lotito. Un anno fa l’ex viola era a un passo dal trasferimento al Bournemouth: la trattativa con il club inglese, però, saltò in seguito alle visite mediche svolte dal ragazzo, che in precedenza aveva avuto un problema al ginocchio sinistro.