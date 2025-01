Stefano Mattei a Radiosei: "Ci sono almeno cinque squadre che sono superiori"

Nella stagione attuale, la Lazio sta mostrando grandi prestazioni in campo, ciò l'ha condotta a posizionarsi alla vetta dell'Europa League e ad occupare il 4° posto nella classifica di Serie A. Nonostante i traguardi raggiunti dal club, i biancocelesti stanno riscontrando delle difficoltà nel campionato, infatti, nelle ultime 5 partite disputate hanno totalizzato una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, per un totale di 5 punti. In merito all'andamento della rosa biancoceleste, guidata dal mister Marco Baroni, si è espresso il giornalista Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei.

Stefano Mattei a Radiosei

Ci sono almeno cinque squadre che per organico sono superiori. Partendo da questo presupposto se la dovrebbe giocare con Fiorentina e Bologna. Il fatto che sia quarta all’inizio del girone di ritorno è un miracolo, il cui merito è della mentalità che ha dato Baroni alla squadra. L’organico che è stato messo a disposizione del tecnico non è da Champions sulla carta. Juventus, Inter, Milan, Napoli ed Atalanta sono più attrezzate. Non credo si possa dire che la Lazio abbia la rosa di queste squadre. Poi è chiaro che bisogna credere a prescindere che la squadra di Baroni possa farcela ad arrivare in quella zona di classifica. Un conto è il rendimento ed un altro è la rosa.

Sul rendimento della Lazio