Lazio-Juventus, Allegri in conferenza stampa: "Dobbiamo fare punti, troveremo una Lazio..."

Alla vigilia di Lazio-Juventus, in programma domani allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 18:00, è intervenuto nella consueta conferenza stampa il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. In attesa delle parole di Tudor che arriveranno alle 13.00, queste le parole dell'allenatore bianconero:

Come è tornato il gruppo dopo la pausa delle Nazionali e come ci si avvicina a questa doppia sfida contro la Lazio?

La squadra è tornata bene, da domani parte il rush finale che ci porterà al 25 di maggio

A che punto è Iling Jr?

Ha giocato molto quest'anno, sta facendo un percorso di crescita come tutti gli altri.

Per Kean è stata una giornata sfortunata, domani può giocare dall'inizio?

Mi aspetto molto da lui, ha l'obiettivo di far bene per giocarsi anche la convocazione per l'Europeo. Domani parte titolare e farà una buona partita.

Ha avuto garanzie sul futuro alla Juve?

Al momento serve essere focalizzati sul finale di stagione perché purtroppo abbiamo buttato tanti punti di vantaggio sulle quinte. Serve essere realisti perché abbiamo fatto male nel girone di ritorno e dobbiamo chiudere la stagione al migliore dei modi. C'è poi l'impegno in Coppa Italia e serve pensare a questo. Non avevo dubbi sulla fiducia della società, ora serve focalizzarsi sul presente.

In questi giorni è importante lavorare più sulla testa invece che sulle gambe?

Nel calcio si vive anche di questi momenti, serve rialzarsi e tornare a fare risultati per centrare la Champions. I ragazzi devono rimanere sereni, non ho da rimproverare nulla alla squadra, serve ricreare l'entusiasmo per terminare al meglio la stagione. All'andata abbiamo fatto partite simili alle ultime ma avevamo vinto, non sono alibi ma ci servirà da stimolo.

Questo periodo di stop è servito per riflettere sugli errori?

Il calcio è difficile da spiegare e ora non serve parlare ma solo lavorare e migliorare. Nel calcio contano i risultati e dobbiamo invertire la tendenza degli ultimi mesi.

Domani saranno 500 panchine in Serie A, un bilancio sul suo passato e futuro?

Nel futuro vedo ancora la passione per questo sport, sto diventando diversamente giovane. Sono contento di quello che ho passato ma ho tanta voglia di divertirmi e lavorare ancora perché sennò mi annoierei.

Cosa spera di trovare nell'uovo di Pasqua di Lazio-Juve?

L'uovo di pasqua lo mangio tutti i giorni perché sono amante di cioccolato, nell'uovo di Lazio-Juve non so cosa aspettarmi. Troveremo una Lazio nuova con Tudor che allena squadre molto aggressive e dovrà essere un buon inizio per le partite future.

Ha già le idee chiare per chi sarà affianco a Kean? Come si aspetta la Lazio di tudor?

La Lazio avrà grandi stimoli, noi dobbiamo essere bravi a giocare bene tecnicamente. Chiesa e Yildiz stanno bene e con il rientro di Vlahovic avremo un parco attaccanti in grado di assicurarci gol.

Quota Champions?

Diventa al momento 70 punti. I nostri 59 non bastano e serve fare parecchi punti. Il nostro obiettivo è tornare a vincere. Attraverso questi periodi di difficoltà ci sarà anche una crescita della squadra.

Sarà una rivoluzione nella Lazio, si può cambiare modulo in 2 settimane? Tudor è stato un candidato per la Juve del futuro, sarà uno stimolo in più?

Tudor ha fatto bene a Marsiglia e Verona. Non so se due settimane bastano per cambiare radicalmente ma troveremo una Lazio diversa. La Lazio sarà mentalmente pronta a afre una partita aggressiva e ha molti giocatori importanti come Luis Alberto, Immobile, Zaccagni, Vecino…

Cambia molto tra secondo, terzo e quarto posto?

L'obiettivo è ottennere il amssimo, dobbiamo fare più punti possibili, abbiamo 27 punti a disposizione e dobbiamo farne il più possibile

Qualche deficit della squadra, qual è la critica più incomprensibile? Ti hanno fatto piacere le parole di Scanavino?