Il gioiello del tennis azzurro, Jannik Sinner, ha raggiunto la semifinale del ATP Masters 1000 di Miami, dopo aver battuto ai quarti il cecoslovacco Machac 6-4, 6-2.

Per Sinner si tratta della terza semifinale nel torneo di Miami e questa volta dovrà vedersela con il russo Daniil Medvedev, numero 4 del mondo. L'ultimo incontro tra i due ce lo ricordiamo tutti perché è entrato nella storia delle imprese sportive dello sport italiano, infatti l'ultimo match tra i due risale alla finale di Melbourne, valevole per la vittoria dell'Australian Open, uno dei quattro slam. In quell'occasione il tennista di Sesto Pusteria riuscì a portarsi a casa il trofeo del suo primo Slam, dopo una battaglia di 5 set, recuperando da uno 0-2 in favore del tennista russo.

Se Sinner riesce a superare in semifinale Medvedev e vincere il Master 1000 di Miami, oltre a mettersi in bacheca un altro trofeo, diventerebbe il nuovo Numero 2 del mondo, infatti grazie alla sconfitta di ieri di Alcaraz (attuale numero 2) contro uno straripante Dimitrov (numero 12), se il tennista italiano dovesse vincere il torneo scavalcherebbe lo spagnolo in classifica generale.

A che ora gioca Sinner-Medvedev?

La prima semifinale del Master 1000 di Miami tra Sinner e Medvedev è in programma questa sera a partire dalle ore 20.00

Dove vedere la semifinale Sinner-Medvedev?

Sarà possibile vedere la semifinale in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su NOW e sulla piattaforma Sky Go.

L'altra semifinale tra Zverev e Dimitrov è in programma questa notte a 00:00.