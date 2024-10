Nazionale Femminile, Italia-Malta: presente anche Lotito jr sugli spalti

Sta andando in scena in questo momento, la prima delle due amichevoli che la Nazionale italiana femminile affronterà nel giro di pochi giorni: oggi si gioca con il Malta, martedì invece sarà il turno della temutissima Spagna.

Italia-Malta: c'è un po' di Lazio sugli spalti

La partita si sta disputando allo Stadio delle Tre Fontane a Roma, e ad assistere al match è stato avvistato in tribuna Enrico Lotito. Il figlio del presidente Claudio, che da qualche anno segue in prima persona la Lazio Women nella figura di amministratore , non ha voluto far mancare il proprio sostegno alle tre calciatrici biancocelesti che per l'occasione sono state richiamate dal Ct Soncin: Piemonte, Goldoni e Oliviero.

Italia-Malta: Piemonte, Oliviero e Goldoni partono dalla panchina

Al momento, le tre ragazze non sono ancora scese in campo, ma sono pronte a subentrare dalla panchina nel secondo tempo di Italia-Malta.