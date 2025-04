Serie A, Il Napoli non sbaglia. L'Atalanta la riprende: successo per la Juve

Juvenuts-Monza

Dopo il passo falso rimediato a Parma, la Juventus ritrova il successo superando il Monza con un secco 2-0. Una vittoria fondamentale per rilanciare la corsa dei bianconeri verso gli obiettivi stagionali, mettendo in cascina tre punti preziosi. Con questo risultato, la squadra di Tudor risale al quarto posto, l’ultima posizione utile per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Tuttavia, la classifica rimane provvisoria, in attesa delle sfide di lunedì sera che vedranno in campo Bologna e Lazio rispettivamente contro Udinese e Parma.

Depositphotos

Napoli-Torino



Il Napoli non sbaglia e, battendo il Torino, si prende la vetta della classifica a quattro giornate dalla fine del campionato, superando l’Inter. Grande protagonista della serata è lo scozzese McTominay, che con una doppietta nel primo tempo raggiunge quota 11 gol stagionali in Serie A. Nonostante una reazione del Torino nella ripresa, Meret mantiene inviolata la porta, regalando ai tifosi partenopei una serata di festa al Maradona, in attesa delle sfide decisive che chiuderanno il campionato.

Depositphotos

Atalanta-Lecce

Non riesce invece a decollare l'Atalanta, che fatica contro un Lecce combattivo. I bergamaschi vanno sotto al 30', puniti da un rigore trasformato da Karlsson dopo un fallo di mano di Hien. Il pareggio arriva nella ripresa, ancora su calcio di rigore, realizzato da Retegui, che tocca quota 24 gol stagionali. Il Lecce sale così a 27 punti in classifica, mentre l'Atalanta si porta a 65, rallentando la propria corsa verso l'Europa.