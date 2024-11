Roma-Lazio | Il match sarà visibile in chiaro: ecco dove

Il girone di ritorno della Serie A femminile inizia con il derby della capitale. Dopo l'andata al Mirko Fersini di Formello che ha aperto la stagione 2024/25 del campionato femminile, terminata in pareggio per 2-2, Lazio e Roma si affronteranno di nuovo domenica 17 novembre alle ore 15:30, in cui le giallorosse ospiteranno allo Stadio Tre Fontane le biancocelesti di Grassadonia. Quella di domenica sarà una sfida molto complessa per le aquilotte, reduci da un girone d'andata alquanto negativo: in nove giornate hanno collezionato solo 6 punti, frutto di cinque sconfitte con Milan, Juventus, Fiorentina, Como e l'ultima contro l'Inter, quattro pareggi ed una sola vittoria contro il Sassuolo. Un posizionamento in classifica decisamente deludente rispetto al lavoro fatto e alle prestazioni realizzate, ma sono sempre e solo i risultati a fare la differenza. Dal canto suo la Roma di Alessandro Spugna si è ripresa dopo un inizio di campionato che stentava a decollare, le campionesse d'Italia in carica hanno leggermente faticato rispetto alla scorsa stagione, in questa prima fase di Serie A le giallorosse hanno guadagnato in nove giornate la quarta posizione in classifica con diciotto lunghezze, pari all'Inter, e sono reduci da tre vittorie consecutive con Milan, Sampdoria e Fiorentina. Nell'ultima sfida la Roma ha sfidato proprio la Viola, seconda in classifica, fermando lo straordinario cammino in campionato delle fiorentine.

IPA

Dove vedere il match

Come accennato all'inizio della stagione, Dazn, piattaforma di live streaming, trasmetterà tutte le partite della Serie A femminile eBay, mentre la Rai manderà in onda una gara a giornata. Per questo weekend è il turno della Lazio: il derby della capitale tra biancazzurre e giallorosse sarà visibile su Dazn, come di consueto, e in chiaro su Rai Sport e Rai Play.

Il programma della 10° giornata di Serie A