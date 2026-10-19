Sassuolo-Lazio: le informazioni per la vendita dei tagliandi nel settore ospiti

Martedì 27 ottobre alle ore 18:30 si giocherà Sassuolo-Lazio al Mapei Stadium. Di seguito tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti nel settore ospiti.

La prevendita dei biglietti per Sassuolo-Lazio, gara valida per la nona giornata di Serie A Enilive in programma martedì 27 ottobre alle ore 18:30 al Mapei Stadium, sarà divisa in due fasi:

dalle ore 16:00 di lunedì 19 fino a mercoledì 21 ottobre sarà attiva una prelazione riservata agli abbonati 2026/27** del Sassuolo Calcio che potranno acquistare fino a 2 biglietti a prezzi agevolati per i propri amici e familiari;

dalle ore 16 di giovedì 22 ottobre vendita libera aperta a tutti.

Non è possibile acquistare i biglietti di Tribuna Nord presso lo Store del Sassuolo Calcio.

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Tribuna Nord) terminerà alle ore 19:00 di lunedì 26 ottobre. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare tagliandi di Tribuna Nord.

Si informa che l’area di parcheggio esclusivamente riservata ai tifosi ospiti è collocata in Viale Felice Romano. I tifosi ospiti sono pregati di utilizzare tale ampio parcheggio con la specifica che, al fine di agevolare il deflusso del pubblico, al termine dell’evento sportivo non subiranno ritardi nell’accedere al park e nel rientro.