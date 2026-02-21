Conferenza Sarri: "Tifosi? Accetto le loro decisioni. Non faccio il promotore di nessuno"

Il mister Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro Cagliari-Lazio.

La conferenza stampa di Sarri

Ratkov ha 22 indietro, arriva da un altro paese e un altro calcio, la Serie A è sempre un campionato tatticamente difficile. Platini ha fatto fatica i primi tre mesi, figuriamoci Ratkov. Ora sto giocando un calcio diverso da quello che mi piacerebbe fare, ma la rosa è questa. Stasera dovevamo giocare in velocità, invece abbiamo portato tanto palla e non siamo stati produttivi.

Io accetto le decisioni della gente e non faccio il promotore di nessuno. Per noi l'assenza dei tifosi è pesante e anti costituzionale. Per 30-40 tafferugli impediscono a chi non ha fatto niente di venire allo stadio. Una follia.

Belahyane? In allenamento ha fatto meglio degli altri e l'ho messo dentro per questo.