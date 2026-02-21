Conferenza Sarri: "Tifosi? Accetto le loro decisioni. Non faccio il promotore di nessuno"
Il mister Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro Cagliari-Lazio.
La conferenza stampa di Sarri
Ratkov ha 22 indietro, arriva da un altro paese e un altro calcio, la Serie A è sempre un campionato tatticamente difficile. Platini ha fatto fatica i primi tre mesi, figuriamoci Ratkov. Ora sto giocando un calcio diverso da quello che mi piacerebbe fare, ma la rosa è questa. Stasera dovevamo giocare in velocità, invece abbiamo portato tanto palla e non siamo stati produttivi.
Io accetto le decisioni della gente e non faccio il promotore di nessuno. Per noi l'assenza dei tifosi è pesante e anti costituzionale. Per 30-40 tafferugli impediscono a chi non ha fatto niente di venire allo stadio. Una follia.
Belahyane? In allenamento ha fatto meglio degli altri e l'ho messo dentro per questo.
Abbiamo fatto una bella fase difensiva, mentre in attacco abbiamo fatto fatica e sbagliato alcune scelte. Ma stasera abbiamo fatto una fase difensiva per 95' con questa internsità, pertanto le motivazioni c'erano. Behlayane può fare l'interno o giocare nel centrocampo a due, Rovella ha riportato la frattura della clavicola e dovrà operarsi. Stagione finita? Non penso.